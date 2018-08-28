  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

صلاح ولاعبو المنتخب

طاقم حراسة خاص لصلاح والمنتخب

توقيعات لـ50 ألف فرنسي بمحاكمة بشار

توقيعات لـ50 ألف فرنسى لمحاكمة بشار

انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

3 عمداء جدد بجامعة المنيا

قبلي وبحري

د امل ابو زيد
د امل ابو زيد

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

16يوليو.. «نوعية المنيا» تطلق مؤتمرها الدولي الأول

#

«أبو المجد»: جامعة المنيا تسير وفق رؤى الدولة لاقتلاع الإرهاب من جذوره

#

حملة توعية عن صحة الفم والأسنان بالمنيا

#

حصول «الأسنان» و«التربية» بجامعة المنيا على الضمان والجودة

جامعة المنيا

قرارات

الرئيس لسيسى

جمهورية تعيين عمداء

أصدر الرئيس عبد الفتاح  السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين 3 عمداء جدد بجامعة المنيا لمدة 3 سنوات أو لحين بلوغ  سن المعاش.

وأعلن الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه صدر ثلاثة قرارات جديدة بتعيين ثلاثة عمداء جدد بكليات الهندسة، والفنون الجميلة والتربية الفنية، حيث صدر القرار رقم 393 لسنة 2018 بتعيين الدكتور رمضان بسيونى محمد عبد الغنى، عميداً لكلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات، والقرار رقم 394 لسنة 2018 بتعيين الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميداً لكلية الفنون الجميلة حتى بلوغه السن القانونية، كما صدر القرار رقم 396 لسنة 2018 بتعيين الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميداً لكلية التربية الفنية لمدة ثلاث سنوات. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «الفيفا» يساند «صلاح» في أزمته مع اتحاد الكرة
» موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر
» «جروس» يرد على هجوم رئيس الزمالك
» استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي بالمنيا
» إحالة دعوى حل اتحاد الكرة للمفوضين
» 3 عمداء جدد بجامعة المنيا
» دراسة: تلوث الهواء يسبب الزهايمر
» القبض على صاحب محل كمبيوتر يقوم بتزوير التقارير الطبية بالمنيا
» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل