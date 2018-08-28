28 أغسطس 2018 - 04:11 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعيين 3 عمداء جدد بجامعة المنيا لمدة 3 سنوات أو لحين بلوغ سن المعاش.

وأعلن الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه صدر ثلاثة قرارات جديدة بتعيين ثلاثة عمداء جدد بكليات الهندسة، والفنون الجميلة والتربية الفنية، حيث صدر القرار رقم 393 لسنة 2018 بتعيين الدكتور رمضان بسيونى محمد عبد الغنى، عميداً لكلية الهندسة لمدة ثلاث سنوات، والقرار رقم 394 لسنة 2018 بتعيين الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميداً لكلية الفنون الجميلة حتى بلوغه السن القانونية، كما صدر القرار رقم 396 لسنة 2018 بتعيين الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميداً لكلية التربية الفنية لمدة ثلاث سنوات.