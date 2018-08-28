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«جروس» يرد على هجوم رئيس الزمالك

الرياضة

جروس
جروس

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هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك

المصريون

الزمالك

جروس

رد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على هجوم مرتضى منصور، رئيس النادي، عقب الخسارة المفاجئة أمام نجوم أف سي، في الدوري العام.

وقام أحد الأصدقاء المقربين من السويسري «جروس»، بإرسال رسالة له خاصة بانتقادات مرتضى منصور رئيس النادي ضده عقب مباراة النجوم التي أقيمت بالأمس ببطولة الدوري وانتهت بخسارة الأبيض بهدف نظيف.

جروس غضب بشدة من انتقادات مرتضى بعد تحميله مسئولية الخسارة لكنه يرى بأن جزء كبير يتحمله اللاعبين بسبب تراجع مستواهم بدون مبرر، واضح لكنه في الوقت ذاته كشف لبعض المقربين معرفته بحالة الغضب الشديدة من جانب الإدارة والجماهير خاصة وأن الخسارة لم تكن متوقعة علي الإطلاق.

السويسري ينوي توقيع عقوبات علي بعض اللاعبين ويري بأن قرار إيقاف المستحقات إلا بعد الفوز في 5 مباريات متتالية سليم ويحفز اللاعبين بشكل أكبر على تحقيق الانتصارات.


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