«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

المصريون

اجيري

دخل المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، في صدام مع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما تمسك بتواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، في معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا لمواجهة النيجر والمقرر له يوم 3 سبتمبر المقبل.

واقترح عدد من أعضاء اتحاد الكرة عدم انضمام صلاح إلى مباراة النيجر بعد أزمته الأخيرة مع مجلس الجبلاية، والتي تخص عدد من المطالب التي اشترط اللاعب تنفيذها.

ورفض أجيري مقترح الجبلاية، مؤكدًا أن الأمور الإدارية ليس لها اي علاقة باحتياجات المنتخب، فضلا عن أن صلاح يعد من أهم العناصر التي تساهم في فوز الفراعنة ولا يمكن الاستغناء عنه.

ويلتقي المنتخب مع النيجر 8 سبتمبر المقبل، بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.


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