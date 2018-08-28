أسباب زيارة «شكرى وعباس» إلى أديس أبابا

28 أغسطس 2018 - 04:39 م

أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أن ما تردد في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بتوجه مسئولين مصريين لزيارة إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة، أمر غير صحيح.

وتواصل المركز مع وزارة الخارجية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم وجود أي صلة بين زيارة وزير الخارجية المصرية ومدير المخابرات العامة إلى أديس أبابا، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد النهضة المثير للخلاف بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن تلك الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وتأتي في إطار حرص البلدين على متابعة عدد من الملفات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرة إلى أن الزيارة لن تقتصر فقط على مناقشة ملف سد النهضة.