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أوقاف الغربية توزع 5 أطنان لحوم صكوك الأضاحي على الفقراء

قبلي وبحري

مديرية أوقاف الغربية توزع 5 أطنان لحوم صكوك الأضاحى على المحتاجين والفقراء
مديرية أوقاف الغربية توزع 5 أطنان لحوم صكوك الأضاحى على المحتاجين والفقراء

محمد عبدالناصر

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موظفين

فقراء

محتاجين

لحوم صكوك الأضاحى

مديرية اوقاف الغربية

قال الشيخ محمود حبسة، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، إن المديرية استلمت اليوم، 5 آلاف كيلوجرام، من لحوم صكوك الأضاحى، بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا فى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأشار إلى أن كل مديرية حصلت على الكمية المخصصة لها، بواقع نصف طن لكل إدارة، ويتم توزيعها بمعرفة مدير الإدارة، من خلال كشوف تم اعدادها مسبقا تتضمن الأسر المحتاجة لتلك الصكوك، مضيفا أن قيمة صك الأضحية يحول كاملا إلى لحوم حيث تبلغ قيمة الصك 1500 جنيه، ولا يدفع منه أى رسوم للموظفين أو الوزارات مقابل المشاركة فى النقل والتوزيع.







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