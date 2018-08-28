بالتعاون مع محافظة الغربية: تهيئة الطريق المؤدي لمجمع "كليات سبرباي"

28 أغسطس 2018 - 04:48 م

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن قيام محافظة الغربية بتهيئة الطريق المؤدي لمجمع الكليات بسبرباي وجميع الشوارع المحيطة بالمجمع بشكل حضاري وبما يضمن سهولة الوصول إلى موقف السيارات، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.



وقد أشاد "سبع" بحرص اللواء أحمد ضيف صقر على التعاون المثمر مع جامعة طنطا فى تذليل كافة العقبات الطارئة، إلى جانب مشاركة محافظ الغربية فى كثير من الأنشطة العلمية والبحثية التى تنظمها الجامعة، حيث وجه له الشكر الوفير على مجهوداته لإظهار جامعة طنطا خاصة ومحافظة الغربية عامة فى أبهى صورها.

