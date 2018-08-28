تأجيل محاكمة 45 متهمًا في خلية "تفجير أبراج الضغط العالي"

28 أغسطس 2018 - 05:02 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار خالد عوض، محاكمة 45 متهمًا، بينهم 35 محبوسًا و10 هاربين، في القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي" لجلسة 20 سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع .

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.



