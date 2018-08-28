«مدبولي» يكشف مصادر مياه العاصمة الإدارية

28 أغسطس 2018 - 05:10 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنفيذ أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة يجري على قدم وساق؛ للانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت ممكن، كما أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للأعمال.

وأضاف «مدبولي»، في بيان لوزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، أن هناك 3 مصادر لتغذية العاصمة الإدارية بالمياه، وهي (الخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية - خط مياه العاشر من رمضان - خط مياه القاهرة الجديدة)، موضحاً أنه تم عمل الرفع المساحي لمسار الخطوط الناقلة للمياه العكرة من النيل حتى العاصمة الإدارية، حيث قام المكتب الاستشاري بعمل التصميمات الهيدروليكية المبدئية للخطوط وتمت الموافقة على المسارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة العاصمة الإدارية، وتم تقديم التقرير الابتدائي.

وتابع: أنه «جاري عمل الجسات على كامل مسار الخط بمعرفة المكتب المصمم ويتكون المشروع من (الخطوط الناقلة للمياه العكرة لنقل تصرف 1.5 مليون م3/يوم، ومحطة مياه العاصمة الإدارية بطاقة إجمالية 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 800 ألف م3/يوم، ومأخذ بالرافع بالإضافة إلى (4) روافع على طول المسار و3 خطوط رئيسية بقطر 2200 مم بطول 70 كم)».

وأوضح أنه جاري تنفيذ مشروع خط مياه العاشر من رمضان والخزانات الاستراتيجية ويتضمن رافع داخل محطة مياه العاشر من رمضان ورافع خزانات التكديس ورافع الخزانات الاستراتيجية وخط المياه من محطة العاشر من رمضان بقطر 1000 مم بطول حوالي 35 كم وبلغت نسبة الإنجاز 95%، ومن المقرر الانتهاء من الروافع والخط في ديسمبر القادم بجانب تنفيذ 5 خزانات استراتيجية بطاقة 20 ألف م3 للخزان بإجمالي 100 ألف م3 وبلغت نسبة الإنجاز 75%..كما أنه جاري تنفيذ خط المياه من محطة مياه القاهرة الجديدة وبلغت نسبة الإنجاز 59%".

من جهته، أوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد عبدالمقصود، أنه بالنسبة لأعمال شبكات المرافق بالمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان فإن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 550 فداناً، وأعمال المرافق بطريق محمد بن زايد الجنوبي ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في ديسمبر القادم، كما تنفذ الشركة أعمال البنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية بمساحة 1700 فدان ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في ديسمبر 2019.

وقال «عبدالمقصود»: إن «الشركة القابضة للتشييد والبناء تتولى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الوزارات بمساحة 1130 فداناً وشبكة مياه منطقة الرئاسة ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في مارس 2019، وتتولى شركة كونكورد تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمجاورتين (6-8) بالحي السكني (كابيتال ريزيدانس) والبنية الأساسية لطريق التسعين الشمالي ومشروع الأنفاق والعدايات ومن المقرر الانتهاء منها في مارس 2019، والبنية الأساسية لطريق محمد بن زايد الشمالي ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو 2019، وأعمال البنية الأساسية شرق الإقليمي ومن المقرر الانتهاء منها في يونيو 2019، وخط المياه قطر 900-1400 من خزان الإقليمي حتى المنطقة الاستثمارية ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر القادم».

وأضاف أن «اتحاد شركتي (أوراسكوم وأبناء حسن علام) يتولى تنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمجاورتين (1-5) بالحي السكني (كابيتال ريزيدانس) وخط الصرف الرئيسي بطريق جنوب المستقبل وأعمال البنية الأساسية لمنطقة الأكاديمية ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر القادم، وتتولى شركة بتروجيت تنفيذ البنية الأساسية لطريق التسعين الجنوبي ومشروع الأنفاق بالتسعين الجنوبي ومن المقرر الانتهاء منه في مارس 2019، وخزان مياه الشرب بسعة 125 ألف م3/يوم ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2019».

وأشار إلى أن شركة محمد عبدالوهاب تتولى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لطرق 8 و35 وشمال الأحياء وبجوار السفارات ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019، كما تتولى شركة أبناء حسن علام تنفيذ خط الصرف الرئيسي والمؤقت حتى مدينة بدر ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر القادم وأنفاق خدمات منطقة الوزارات ومن المقرر الانتهاء منها في مارس 2019.