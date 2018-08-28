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مدير أمن الغربية يشدد على حسن معاملة المحامين بكفر الزيات

قبلي وبحري

مدير أمن الغربية يوجه بحسن معاملة المحامين بكفرالزيات
مدير أمن الغربية يوجه بحسن معاملة المحامين بكفرالزيات

محمد عبدالناصر

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نقابة المحامين

مديرية أمن الغربية

قوات التأمين

ركز شرطة كفرالزيات

فاجأ اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية اليوم، الثلاثاء، مركز شرطة كفرالزيات؛ للوقوف على مدى جاهزية القوات وتأكد من تنفيذ خطط التأمين، كما تفقد النوبتجية والتقى بالمواطنين واستمع إلى شكواهم ووجه بسرعة تلقي البلاغات واتخاذ اللازم حيالها.

وشدد "حسونة"، على حسن معاملة المواطنين والتيسير على كبار السن واستخدام الكرسي المتحرك عند الحاجة وتقديم الخدمات الأمنية بما يليق بالمواطن وحسن معاملة المواطنين والاستماع لشكواهم.

كما اجتمع  مدير أمن الغربية، وقيادات المديرية بعدد من المحامين بكفر الزيات، مشيرًا إلى أهمية دور المحامين فى الحفاظ على حقوق المواطنين، وضرورة حسن المعاملة بين المحامين والضباط بالمراكز والأقسام بنطاق المديرية، وتسهيل إجراءات المحامين أثناء ترددهم على المراكز والأقسام.

 وأشاد أعضاء نقابة المحامين بكفرالزيات، بالجهود المبذولة من جانب جهاز الشرطة، وخاصة الحملات الأمنية لاستهداف البؤر الإجرامية والإرهابية، وحملات إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والإزالات.











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