  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

صلاح ولاعبو المنتخب

طاقم حراسة خاص لصلاح والمنتخب

توقيعات لـ50 ألف فرنسي بمحاكمة بشار

توقيعات لـ50 ألف فرنسى لمحاكمة بشار

انتحار فتاة

انتحار فتاة داخل منزلها حرقًا لخلافات أسرية

تنظيم قبطي يرفع شعار" الإخوان المسلمين"..تعرف عليه

تنظيم قبطى يرفع شعار"الإخوان ".. تعرف عليه؟

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

آخر شيء حمله " صدام" قبل الإعدام

احذر.. التدخين أمام طفلك يعرضه لهذا المرض

الصفحة الأخيرة

تدخين
تدخين

الأناضول

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. زوجة تحبس رأس زوجها.. تعرف على السبب

#

القرش «بهلول» يصل شواطئ البحر الأحمر

#

تفاصيل لأول مرة عن إصابة "إليسا" بالسرطان

#

جهاز جديد يعالج مرضى السكرى

أطفال

تدخين

روماتويد

حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أن التعرض للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي عند الكبر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة أوكسفورد الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Rheumatology ) العلمية.

وعادة يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بآلام المفاصل، وانتفاخ يعيق حركة الأيدي والأرجل؛ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرات التنقل والحركة.

ويصيب التهاب المفاصل الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار السن هم الأكثر تأثرا بهذا المرض الذي يظهر بألم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور لهشاشة العظام إلى أن يصل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وللتحقيق من العلاقة بين التدخين، والتعرض للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة، وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، راقب الباحثون 98 ألفا و995 من المتطوعين في دراسة طولية الأجل.

وأجرى الفريق استبيانا للمشاركين، بالإضافة لفحوصات دورية لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي، كل سنتين إلى 3 سنوات، ووجدوا أن المدخنين البالغين كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن الأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة تزايد لديهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 40 %، مقارنة بأقرانهم ممن لم يتعرضوا للتدخين السلبي.

وقالت ماري راولت، قائدة فريق البحث: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لاستكشاف ما إذا كان هذا الخطر المتزايد يلاحظ بشكل رئيسي لدى الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، أم أن الخطر يطال جميع من يتعرضون للتدخين السلبي".

وأضافت أن "هذه النتائج تسلط الضوء أيضًا على أهمية تجنب الأطفال للتدخين السلبي، وخاصة أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من هذا النوع من التهاب المفاصل".

كانت دراسات سابقة كشفت أن التدخين السلبي الذي يتعرض له الأطفال في المنزل، يمكن أن يجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها، إن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنوياً، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

وذكرت المنظمة أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» «الفيفا» يساند «صلاح» في أزمته مع اتحاد الكرة
» موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر
» «جروس» يرد على هجوم رئيس الزمالك
» استقبال 13468 طلبًا لتقنين أكثر من 800 ألف فدان زراعي بالمنيا
» إحالة دعوى حل اتحاد الكرة للمفوضين
» 3 عمداء جدد بجامعة المنيا
» دراسة: تلوث الهواء يسبب الزهايمر
» القبض على صاحب محل كمبيوتر يقوم بتزوير التقارير الطبية بالمنيا
» هذا ما قالته منى مينا عن محمد صلاح
» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام بالهجوم على كمين الخصوص

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • مغرب

    06:28 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل