اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

28 أغسطس 2018 - 05:22 م

دخل خالد لطيف، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، في صدام ناري مع رجل الأعمال نجيب ساويرس، بعد دعوة الأخير لجمع مليون مشاركة من أجل الضغط على أعضاء اتحاد الكرة لتقديم استقالتهم، على خلفية الأزمة الأخيرة مع محمد صلاح.

ودعا «ساويرس» متابعه على حسابه الرسمي بـ«تويتر» لمشاركة «التغريدة» الخاص به قائلًا: «يا الله يا جماعة عايزين مليون مشاركة!.. استقالة اتحاد الكرة مطلب شعبي».

ورد عليه «لطيف» مهاجمًا رجل الأعمال: « السيد/ نجيب بيه ساويرس.. تصرفك ينم عن عدم وعي بخطورة الموقف، فأنت تشارك في التحريض على مؤسسة وطنية، وأنت تخدم أجندة الإخوان من حيث لا تشعر، لذا أمسح التغريدة، وإلا...».

وأضاف «نصيحة محب فأرجو تنفيذها فورًا، فالاستقالة ستؤدي إلى انهيار اتحاد الكرة وبالتالي شيوع حالة من عدم الاستقرار».

يذكر أن العديد من الرياضيين والسياسيين في مصر، ساندوا النجم محمد صلاح في طلباته من اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة.