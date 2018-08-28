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توفير 15 شقة سكنية للطلاب الوافدين بجامعة طنطا

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أرشيفية
أرشيفية

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محافظ الغربية

جامعه طنطا

رئيس جامعه طنطا

شقق سكنية

استاد طنطا الرياضى

أعلن اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، عن توفير 15 شقة في الأبراج القائمة أمام استاد طنطا الرياضي بالتقسيط على 5 سنوات لاستغلالها كشقق سكنية للطلاب الوافدين لجامعة طنطا.

من جانبه أكد محافظ الغربية، ما شهدته الفترة الماضية من تعاون وثيق بين المحافظة وإدارة الجامعة ممثلة فى رئيسها النشط الدكتور مجدي سبع، الذي لا يألو جهدًا في سبيل النهوض والارتقاء بها، مؤكدًا ما تحتله جامعة طنطا من مكانة مرموقة على مستوى الجامعات المصرية، باعتبارها منارة التثقيف والتنوير بقلب الدلتا النابض.

وأشار  الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إلى حرص إدارة الجامعة على توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك مع المحافظة، وتكاتف الجهود وتسخير كافة إمكانيات الجامعة لخدمة المحافظة والمواطنين ولتحقيق التقدم والتنمية المنشودة داخل إقليم الدلتا.


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