» موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

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المصريون

محمد صلاح

عبد الغنى

ليفربول

اتحاد الكر ة

دافع موقع «Egyptian Streets » عن النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، بعد التصريحات التي أدلى بها مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أمس الإثنين، في أحد القنوات الفضائية.

وقال الموقع الإنجليزي في تقريره أن «عبد الغني» في اليوم الأول من كأس العالم في روسيا 2018، نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يجلس في كرسي مريح كبير في طائرة خاصة، حيث كان أمامه طبق فاكهة كبيرة والمرطبات.

وفي المقابل، اضطر لاعبو كرة القدم المصريون إلى الجلوس في المقاعد الاقتصادية المكتظة لطائرة مصر للطيران، حيث تعرض بعض اللاعبين للمضايقات بلا رحمة في طريقهم إلى الوطن من روسيا بعد نهاية ظهور مصر في كأس العالم.

ونقل الموقع تصريحات على لسان محمد صلاح، «إنهم يجعلوننا نسافر في الدرجة الاقتصادية، وهو أمر مرهق لكل لاعب؛ جميع الفرق الأفريقية الأخرى تطير في درجة رجال الأعمال، مضيفًا أنه حتى لو كان لدى اللاعبين مقاعد متعددة في الاقتصاد، فإنه ليس كافيًا لضمان قدرتهم على لعب المباريات الهامة خاصة بعد ساعات طيران عديدة.

وأضاف «صلاح»، «يحتاج اللاعبون إلى الذهاب إلى المباراة بطريقة مريحة.. هناك أشياء صغيرة، أشياء صغيرة جدًا، والتي تحدث فرقا كبيرا مع اللاعبين».

وتابع، «اللاعب عندما يسافر 5 أو 6 أو 7 أو 8 ساعات ويضع ساقه على ثلاثة كراسي. أنا لا أفهم. اللاعبون ليسوا مرتاحين ... لا أرغب في الجلوس في العمل بينما يجلس الآخرون في الاقتصاد. "أريد هذا لجميع اللاعبين" ، أضاف صلاح.

وأوضح نجم ليفربول، «يتمتع التعليم للجميع بالكثير من الدخل ولديه كل الإمكانيات لتحقيق ذلك. أنا أسأل هذا عن نفسي وعن الفريق بأكمله».

في كلماته الأخيرة من الفيديو الثاني، انتقد صلاح محاولة البعض تشويه سمعته وجعله يبدو وكأنه يكره مصر وهو "كبير" بالنسبة لمصر.

"لقد حاولت ، في مؤتمركم الصحفي ، أن تقول كل شيء وأن تجعل الأمر يبدو كأنني أكره بلدي" ، قال صلاح على وجهه الصارم. "الحمد لله ، الناس يعرفون خلاف ذلك".

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