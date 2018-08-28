محافظ البحرالأحمر يتابع أعمال إنشاءات البحيرات والسدود بمدينة رأس غارب

يتابع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الأعمال التي تتم في مدينة رأس غارب؛ للوقوف على مدى جاهزية المطابق والبحيرات والأعمال التى أقامتها المحافظة التصدى لمخاطر السيول، وذلك من خلال توجيهاته بقيام لجنة للمرور علي مخرات السيول ومراكز الإغاثة، وكذا السدود والبحيرات التي تم إنشاؤها والجاري العمل بها بمدينة رأس غارب.

من جهتها قامت اللجنة بالمرور علي مطابق مخرات السيول الواقعة بالكيلو 8 والكيلو 50 ،51 طريق رأس غارب - الشيخ فضل ، والتي تحتوي علي حواجز توجيه مياه السيول، حيث يضم مطبق الكيلو 8 عدد 16 فتحة لتوجيه مياه السيول بينما الكيلو 50 ، 51 يحتوي علي عدد 10 فتحات لكل منهما ، وتقوم هذه المطابق والفتحات بتوجيه المياه الناتجة عن السيول الي الكيلو 10 شمال مدينة رأس غارب، كما قامت اللجنة بالمرور علي بحيرة وادي الدرب والتي من المتوقع ان تستوعب وتحتجز أكثر من مليون ونصف الميلون متر مكعب من مياه السيول، والتي تحمي جوب مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

وأكد محافظ البحر الأحمر علي الإدارة العامة للمياه الجوفية بسرعة الانتهاء من جميع الإنشاءات التي تتم برأس غارب حتي تكون المدينة في كامل استعدادها لمواجهة أي سيول أو أمطار غزيرة في تلك المنطقة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية للأعمال الإنشائية التى تتم ببحيرة وادى الدرب والحاجز الترابى خلف البحيرة للاستعداد لمجابهة والحد من السيول بمدينة رأس غارب.

وأوضح أن المحافظة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من كافة البحيرات والسدود بمختلف المدن ، مشيراً إلي أنه الأعمال في بحيرة وادى الدرب قاربت من الاكتمال ، لتصل كفاءتها إلى أقصى درجة لها فى حماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول .

وتشكلت اللجنة من ممثل إدارة الأزمات بالديوان وعضو عن الإدارة العامة للمياه الجوفية ، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وإدارة الأزمات بمدينة رأس غارب.





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