خلق منظومة جديدة للقضاء على التلوث البترولي بالبحر الأحمر

28 أغسطس 2018 - 06:00 م

لحماية السياحة الشاطئية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث البترولى قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع وزير البترول بخلق منظومة جديدة بأحدث التقنيات والوسائل للقضاء على أى تسرب بترولى داخل المحافظة ومنع أى بقع زيتية من الوصول للشواطئ.





وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقد ظهر اليوم بمقر الديوان العام مع ممثلى شركة بتروسيف ومحميات البحر الأحمر، أن أهمية هذه المنظومة الجديدة تأتى لما يسببه التلوث البترولى من أضرار فى التأثير على السياحة بالمحافظة وخلق حالة من عدم الرضا لدى السائحين حول حفاظ الدولة على البيئة، حيث اعتماد المحافظة بشكل كبير على السياحة الشاطئية والتى يمكن أن تدمر هذه البقع الزيتية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية رأس مال الأنشطة السياحية بالمحافظة.





خلال التنسيق الذى تم بين المحافظ ووزير البترول أكد المحافظ، أن المنظومة ستتم بشكل تقني وعملى بمستوى متقدم من خلال إنشاء نظام إنذار للتبليغ الفورى عن أى تسرب بترولى فى اى موقع بالبحر ، وعمل نظام منوابة يومى أو أسبوعى بالمواقع الجغرافية، وأن تقوم شركة بتروسيف بالتنسيق مع جميع شركات البترول لتوافر المعدات التى تسمح بمحاصرة البقعة الزيتية فور حدوثها لحين انتقال شركة بتروسيف لى موقع التسريب، كما أكد على شركة بتروسيف بتوفير المعدات اللازمة التى يمكن تحميلها على المركب للوصول الى منطقة التلوث ومنع وصول البترول للشاطئ مع تقدير الوقت اللازم لهذا.



