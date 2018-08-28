«الفيفا» يساند «صلاح» في أزمته مع اتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

فيفا

المصريون

ليفربول

وجه رامي عباس، وكيل أعمال النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، رسالة شكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد أزمة أفضل لاعب في أفريقيا مع اتحاد الكرة.

واعتزم الاتحاد الدولي مغازلة نجم ليفربول، بالتزامن مع إثارة أزمته مع الجبلاية من جديد، من خلال التعليق عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «موهبة فذة شخصية جذابة سلوك متواضع طبيعة بسيطة من الذي لا يُحب محمد صلاح»، وهو ما علق عليه عباس، قائلاً: «أنسب وقت».

وهناك أزمة بين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم تعود إلى عدة أشهر، بدأ التصعيد الأخير فيها بتغريدة لصلاح يقول فيها إن الاتحاد «يتجاهل رسائله»، وهو الأمر، الذي نفاه الاتحاد لاحقًا قائلًا إنه لم يتلق أي اتصالات أو رسائل من أي من لاعبي المنتخب المصري، وبالأخص من جانب محمد صلاح، ووجه الاتحاد المصري انتقادات «ثقيلة» لمحاميه ووكيل أعماله رامي عباس.

ورد النجم المصري محمد صلاح على اتحاد الكرة في 3 مقاطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك»، وتطرق لبعض «المطالب»، التي أرسلها للاتحاد، وأكد أنه لا يرغب بالحصول على «حراسة شخصية» له وحده، بقدر رغبته بتوفير الحراسة والأمان للمعسكر بشكل كامل، حتى يتسنى له الحركة بحرية داخل المعسكر.

وضرب «صلاح» كمثال منعه من قبل المسؤولين في المنتخب من النزول، لتناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان، في مايو الماضي، بسبب «تواجد عدد كبير من الأشخاص في قاعة الطعام بالفندق»، وهو أمر لم يتقبله، كما أبدى استياءه من محاولة تشويه سمعته والتشكيك بوطنيته، وهو الأمر الذي نفاه النجم المصري تمامًا.

وتعود الأزمة إلى عدة أشهر، وتحديدًا عندما قرر الاتحاد إلصاق صورة «صلاح» على الطائرة، التي ستقل المنتخب إلى روسيا بجوار شعار شركة الاتصالات الراعية للفريق، بما يتعارض مع عقد رعاية بين اللاعب وشركة اتصالات أخرى، مما وضع هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعبيه الموسم الماضي، وسط عاصفة «إعلانية» لا يد له فيها، وعرضه لغرامات مادية كبيرة.

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