» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»

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أزارو

تلقى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبر استبعاده من قائمة منتخب المغرب التي يستعد لمواجهة مالاوي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وخلت قائمة الأسود من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي التي أعلنها الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم، الثلاثاء، ليستمر استبعاد المهاجم من صفوف المنتخب المغربي في الفترة الأخيرة.

وضمت قائمة المنتخب المغربي في الهجوم كلا من: أشرف بنشرقي وياسين بامو وخالد بوطيب وأيوب الكعبي ويوسف النصيري ونصير المزراوي.


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