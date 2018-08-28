» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"

28 أغسطس 2018 - 06:22 م

طلبت نيابة أول مدينة نصر، باستعجال تقرير كشف المخدرات للسائق سيارة النقل المتهم بالتسبب فى وفاة الطالبة دميانه فوزى، بعدما صدمها بسيارة قمامة كان يقودها.

كانت النيابة أخلت سبيل المتهم بكفالة على ذمة القضية، ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، لطالبة أثناء سيرها بطريق مكرم عبيد .

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بمصرع فتاة صدمها سائق سيارة نقل لجمع القمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "دميانه ف" طالبة، لقيت مصرعها أثناء سيرها بطريق الأوتوستراد، بطريق مكرم عبيد، حيث تبين إصابتها بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياتها، تم القبض على المتهم، وأحيل للنيابة التى قررت إخلاء سبيه بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ.



