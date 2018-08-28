  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:44 م
بحث متقدم
طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

الدمار فى إدلب

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"

قضايا وحوادث

دميانة فوزي
دميانه فوزي

متابعات :عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

مصر تعزي السودان في ضحايا السيول

#

"الأسواني" هذا الخبر لن تقرأه فى الصحف المصرية

#

محام الضحية مريم يكشف تفاصيل تعرضه للتهديدات

#

برلمانية تكشف سبب انتشار سرقة البالوعات فى دائرتها

المخدرات

قتل

سائق

كشف

دماينة فوزي

طلبت نيابة أول مدينة نصر، باستعجال تقرير كشف المخدرات  للسائق سيارة النقل المتهم بالتسبب فى وفاة الطالبة دميانه فوزى، بعدما صدمها بسيارة قمامة كان يقودها.

كانت النيابة أخلت سبيل المتهم بكفالة على ذمة القضية، ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، لطالبة أثناء سيرها بطريق مكرم عبيد  .

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بمصرع فتاة صدمها سائق سيارة نقل لجمع القمامة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الضحية "دميانه ف" طالبة، لقيت مصرعها أثناء سيرها بطريق الأوتوستراد، بطريق مكرم عبيد، حيث تبين إصابتها بكسر  فى الجمجمة ونزيف داخلى أودى بحياتها، تم القبض على المتهم، وأحيل للنيابة  التى قررت إخلاء سبيه بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"
» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل