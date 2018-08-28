» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

غالبًا ما يبحث البعض عن وساطة إما لوظيفة أو إما لاجتياز اختبار أو معاملة في إحدى الدوائر الحكومية أو ما شابه ذلك، نظرًا لصعوبة تحقيق الأمر المطلوب دون تحقيق هذا الشرط.

وأحيانًا عندما تتجه إلى أحد الأماكن لإنهاء أحد الأمور التي تعلم يقينًا أنها لن تتحقق أو ستواجه صعوبات في تحقيقها لعدم وجود أي وساطة لتسهيل إجراءاتها، تجد من يسعى بكل ما أوتي من قوة لخدمتك إما بسبب تبعيتك لجنسية هذا الشخص أو لسيرته الحسنة أو غير ذلك من الأمور، وهو بالفعل ما تحقق في هذه القصة التي كان بطلها النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

ويروي أحد المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أن نجله الحاصل على الجنسية الأمريكية ذهب للاختبار في نادي نيويورك ريد بولز، وعندما شاهده مدرب الفريق دعاه باسم «مو صلاح»، وهو اللقب التي أطلقته جماهير ليفربول على نجمهم محمد صلاح.

وتابع أنه بالرغم من أن مهارات نجله أقل من الغالبية العظمة المتواجدة في الاختبارات إلا أنه وقع الاختيار عليه، وذلك بسبب عشق مدرب الفريق لـ«صلاح».

واستطرد: في وقت قصير نجح نجله في تطوير مهاراته بشكل كبير والمشاركة أساسيًا مع الفريق الأمريكي، والفضل يرجع في المقام الأول إلى محمد صلاح ثم المعاملة الطيبة لمدربه التي يعشق «مو صلاح».

واختتم والد اللاعب حديثه موجهًا الشكر للنجم محمد صلاح، نظرًا لأنه كان له الفضل في سعادة نجله، نظرًا لأخلاقه والتواضع الشديد التي يمتع بهم.

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