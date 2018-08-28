  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:45 م
بحث متقدم
طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

الدمار فى إدلب

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا

قبلي وبحري

مبيد زراعى
ارشيفية

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

"اللوز" هو البديل الأمثل لوجبة الإفطار

#

بالفيديو.. القرموطي يكشف كارثة عن "البصل"

#

شاهد.. رد فعل صادم لطفل تناول والده طعام والدته

#

شركة مياه الشرب وراء مصرع طفل ببالوعة صرف

وفاة طفل

محافظة المنيا

مركز ملوي

مبيد زرعى

لفظ طفل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء؛ بسبب تناوله مبيدًا زراعيًا سامًا عن طريق الخطأ، ونُقلت الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضرًا بالواقعة.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوفاة "عبد الرحمن ن. أ" 10 سنوات، مُقيم بقرية الإدارة التابعة لمركز ملوي، وادعى أهليته تسممه بقرص غلة "مبيد زراعي" بطريق الخطأ، أثناء أكل كمية من القمح.

ووصل الطفل إلى مستشفى ملوي العام، في حالة غيبوبة تامة وأعياء شديد ونقل إلى مستشفى المنيا العام وفشلت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته، أن الوفاة سببها فشل حاد في التنفس بسبب التسمم بمادة فوسفيد الألومنيوم شديدة الذوبان في سوائل الجسم والتي تتحد بسرعة مع هيموجلوبين الدم عائقة اتحاده بأوكسجين الشهيق مما يسبب هبوط بكفاءة التنفس ونقص ثم انعدام إمداد الأعضاء الحيوية كالمخ والقلب والرئتين بالدم المؤكسد، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة لبندر المنيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"
» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل