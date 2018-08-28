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كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»

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كواليس هامة في جلسة «مرتضى» مع لاعبي الزمالك

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

جروس

عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، جلسة مع أفراد الجهاز الفني للفريق بأكمله بقيادة السويسري «كريستيان جروس» المدير الفني، بحضور حازم ياسين أمين الصندوق وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوا مجلس الإدارة ، للاستفسار عن أسباب خسارة الفريق مباراة أمس الاثنين أمام نجوم أف سي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام.

وأكد رئيس الزمالك، للجهاز الفني للفريق ثقته الكاملة في تجاوز مباراة النجوم، والعودة إلى تحقيق النتائج الجيدة خلال المباريات المقبلة، بداية من مواجهة انبي السبت المقبل بالجولة الخامسة للدوري.

وطلب «مرتضى» من لاعبي الزمالك ضرورة اللعب بروح قتالية عالية، وتعويض خسارة مواجهة النجوم، والعودة إلى الانتصارات والمنافسة على قمة جدول المسابقة .

ووعد الجهاز الفنى للفريق، رئيس النادي بتجاوز خسارة مباراة نجوم إف سي، والعودة إلى الانتصارات وتقديم العروض الجيدة والقوية.


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