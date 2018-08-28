مستشفى جديد للطلبة و3 معامل طب بيطري بجامعة المنيا

28 أغسطس 2018 - 07:03 م

أكد الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن مجلس الجامعة وافق على إنشاء مستشفى للطلبة داخل الحرم الجامعي علي أن يخصص لها أحد المباني التي تتناسب مع غرض الإنشاء، هذا إلي جانب إنشاء 3 معامل جديدة بكلية الطب البيطري لخدمة طلاب الفرقة الخامسة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المنشآت الجامعية برئاسة الدكتور محمد جلال حسن، وبحضور الدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه السعيد المستشار القانوني للجامعة، والدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد موسي مدير الوحدة الإستشارية بالجامعة، والمهندس توفيق عبد الفتاح أمين عام الجامعة، ومديري عموم الإدارة الهندسية، والصيانة، والمشتريات، والموازنة، والشئون المالية، والتخطيط والمتابعة، وإدارة المتابعة، أعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد جلال، علي متابعة تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها داخل الجامعة والمقرر لها أن تفتتح في الفترة القادمة مشدداً علي سرعة الانتهاء من الأعمال التنفيذية حتي يتم دخول هذه المباني الخدمة قريباً، والتي تشمل مبني المستشفي الجامعي الجديد، ومبني ملحق مستشفي الكلي، ومبني ملحق العمليات والعناية المركزة، والتي تسعي الجامعة من خلال إنشائهم إلي تقديم خدمة علاجية متميزة لمواطني محافظة المنيا، هذا إلي جانب المبني الأكاديمي لكلية طب الأسنان ومدرجات الطب البيطري والحقوق داخل الحرم الجامعي ومبني الصناعات الغذائية لكلية الزراعة، موضحاً انه تم الانتهاء من توصيل شبكة المياه بالمستشفي الجامعي الجديد، وكذلك لنقطة الإطفاء داخل الحرم الجامعي.