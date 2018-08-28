  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

الدمار فى إدلب

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

السيسي يصدق على قوانين "معاشات كبار رجال الدولة"

#

كواليس اجتماع "إسماعيل" بنظيره الإثيوبي حول سد النهضة

#

أول اتصال بين«السيسي» ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد

#

تفاصيل اجتماع السيسي ورئيس الحكومة ووزير المالية

وزير المالية

السيسي

اجتماع

مدبولى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.

وذكر المتحدث الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة. كما تابع الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه «السيسي» بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة.

كما شدد السيسي على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصادياً، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.

وأضاف «راضي» أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"
» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل