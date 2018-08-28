  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:44 م
بحث متقدم
طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

الدمار فى إدلب

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

قضايا وحوادث

الأب وأبنائه الضحايا
ارشيفية

متابعات :عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

محامون: المتهم بقتل أطفاله اعترف تحت الإكراه

#

تفاصيل مثيرة فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

#

الكشف عن تفاصيل مثيرة بواقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

#

تفاصيل جديدة بواقعة ضحية قرنية "القصر العيني"

قتل

الطب الشرعي

ادانة

الشهود

ميت سلسيل

واجه المستشار محمد الجرجاوى، رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، محمود نظمى السيد والد طفلي الدقهلية المتهم بقتلهما، بعدد من أقوال الشهود بمدينة ميت سلسيل، وتقرير الطب الشرعى النهائى، وبعض الأدلة الجديدة.

واستدعت النيابة المتهم من محبسه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وواجهته بالتقرير الطبى للطب الشرعى، واستمعت إلى أقوله، واعترف المتهم تفصيليًا بالأحداث التى صاحبت الواقعة، مؤكدًا قيامه بإلقاء الطفلين أحياء داخل المياه.

وعرضت النيابة على المتهم، أقوال بعض الشهود من الملاهى بعدم مشاهدتهم للأطفال هناك، وأكدوا أنهم فوجئوا به يطلب منهم، إبلاغ الشرطة لاختفاء أبنائه دون أن يراهم أحد، وهو ما أكده المتهم أنه بعدما ألقاهم فى المياه من على كوبرى فارسكور، عاد بالسيارة إلى الملاهى، واتصل بزوجته، وأخبرها باختفاء الأطفال، أثناء عودته من فارسكور.

واعترف الأب المتهم، بأنه بعد تشيع جثامين الأطفال، شعر بأن الجريمة سوف تكتشف وهو ما دفعه إلى الاختباء عند أحد أصحابه بمحافظة مجاورة.

يذكر أن مديرية أمن الدقهلية، نفت الأخبار المتداولة عن محاولة والد الاطفال بالانتحار، والقفز من الدور الثالث بالنيابة، وأكدت أن الخبر عارٍ تمام من الصحة، وذلك بعدما قرر قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"
» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل