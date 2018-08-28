أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

28 أغسطس 2018 - 07:15 م

واجه المستشار محمد الجرجاوى، رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، محمود نظمى السيد والد طفلي الدقهلية المتهم بقتلهما، بعدد من أقوال الشهود بمدينة ميت سلسيل، وتقرير الطب الشرعى النهائى، وبعض الأدلة الجديدة.

واستدعت النيابة المتهم من محبسه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وواجهته بالتقرير الطبى للطب الشرعى، واستمعت إلى أقوله، واعترف المتهم تفصيليًا بالأحداث التى صاحبت الواقعة، مؤكدًا قيامه بإلقاء الطفلين أحياء داخل المياه.

وعرضت النيابة على المتهم، أقوال بعض الشهود من الملاهى بعدم مشاهدتهم للأطفال هناك، وأكدوا أنهم فوجئوا به يطلب منهم، إبلاغ الشرطة لاختفاء أبنائه دون أن يراهم أحد، وهو ما أكده المتهم أنه بعدما ألقاهم فى المياه من على كوبرى فارسكور، عاد بالسيارة إلى الملاهى، واتصل بزوجته، وأخبرها باختفاء الأطفال، أثناء عودته من فارسكور.

واعترف الأب المتهم، بأنه بعد تشيع جثامين الأطفال، شعر بأن الجريمة سوف تكتشف وهو ما دفعه إلى الاختباء عند أحد أصحابه بمحافظة مجاورة.

يذكر أن مديرية أمن الدقهلية، نفت الأخبار المتداولة عن محاولة والد الاطفال بالانتحار، والقفز من الدور الثالث بالنيابة، وأكدت أن الخبر عارٍ تمام من الصحة، وذلك بعدما قرر قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



