» بوتين يقيل 15 جنرالًا

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روسيا

بوتين

إقالة

جنرال

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بإقالة 15 ضابطًا برتبة جنرالات من وزارات الداخلية والطوارئ وهيئة السجون الاتحادية، ولجنة التحقيقات.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن من ضمن الذين تمت إقالتهم، نائب وزير الطوارئ فلادلين أكسيونوف ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى في مختلف الأقاليم الروسية.

وأقيل أيضًا رئيس الهيئة العامة لوزارة الطوارئ في مقاطعة تومسك (شرق البلاد) ميخائيل بيغون الذي رُفعت ضده دعوى قضائية بتهمة الفساد، وفق المصدر ذاته.

وعين بوتين رؤساء جدد في مؤسسات تابعة لأجهزة أمنية في مناطق متفرقة، وفق المصدر ذاته. -


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