» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك

28 أغسطس 2018 - 07:21 م

اقترب مسئولو فريق بيراميدز من ضم 5 صفقات نارية في الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك ظل سعي إدارة النادي لتدعيم الفريق بأفضل اللاعبين، للمنافسة بكل قوة على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وكشفت أحد المصادر، أن نادي بيراميدز قريب من إنهاء اتفاقه على ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون وإسلام عيسى صانع ألعاب المصري.

وأكدت المصادر أنه يتبقي موافقة أنديتهم بشان انتقالهم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير إلى نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت المصادر أن هناك صفقه تبادلية ستكون بين الزمالك وبيراميدز بانتقال محمود كهرباء واستبداله بصانع ألعاب الفريق محمد مجدي قفشة الذي انضم للفريق في الصيف قادماً من إنبي.

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ عن لاعب مفاجأة سيضمه في يناير وهو بالفعل يتفاوض حالياً مع رمضان صبحي نجم الأهلي السابق والمحترف حاليا في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، وعرض عليه أكبر عقد في تاريخ الدوري المصري.

جدير بالذكر فأن نادي بيراميدز يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط وقد تغلب مؤخرا على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع.