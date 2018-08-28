  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:44 م
بحث متقدم
طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

الدمار فى إدلب

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

بالأسماء..

5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك

الرياضة

بيراميدز
بيراميدز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"ميدو" يعزم "رونالدينيو" و"كين" على أرز بلبن

#

عرض ببلاش لـ"شيكابالا" من هذا النادي

#

نص رسالة «ميدو» لـ«الفيفا» عقب انتهاء المونديال

#

«ميدو» يهاجم لاعبي المنتخب بسبب البرازيل والمكسيك

ال الشيخ

المصريون

الزمالك

تركي

بيراميدز

اقترب مسئولو فريق بيراميدز من ضم 5 صفقات نارية في الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك ظل سعي إدارة النادي لتدعيم الفريق بأفضل اللاعبين، للمنافسة بكل قوة على بطولتي الدوري وكأس مصر.

وكشفت أحد المصادر، أن نادي بيراميدز قريب من إنهاء اتفاقه على ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون وإسلام عيسى صانع ألعاب المصري.

وأكدت المصادر أنه يتبقي موافقة أنديتهم بشان انتقالهم في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير إلى نادي بيراميدز لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضحت المصادر أن هناك صفقه تبادلية ستكون بين الزمالك وبيراميدز بانتقال محمود كهرباء واستبداله بصانع ألعاب الفريق محمد مجدي قفشة الذي انضم للفريق في الصيف قادماً من إنبي.

وتحدث المستشار تركي آل الشيخ عن لاعب مفاجأة سيضمه في يناير وهو بالفعل يتفاوض حالياً مع رمضان صبحي نجم الأهلي السابق والمحترف حاليا في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي، وعرض عليه أكبر عقد في تاريخ الدوري المصري.

جدير بالذكر فأن نادي بيراميدز يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط وقد تغلب مؤخرا على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الأسبوع الرابع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"
» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل