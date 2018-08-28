» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية

28 أغسطس 2018 - 07:27 م

استغاثة للسيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير العدل ورئيس جامعة عين شمس من تعسف وعنت جهة عملي بمستشفيات جامعة عين شمس.

سبق وأن تقدمت بالعديد من الطلبات لجهة عملي للموافقة على نقلى أو ندبي إلى جامعة القاهرة نظرًا لظروفى الاجتماعية الخاصة بي وظروفى الصحية، حيث أعاني من ضيق مزمن بالشعب الهوائية وحساسية صدر والتهاب مزمن بالجيوب الأنفية ولي متابعة مع الأطباء وعلاج مستمر.

حيث أنى من حاملى درجة الماجستير فى القانون وقد التحقت بالعمل بمستشفيات جامعة عين شمس بوظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة اعتبارا من 7/11/2013 وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في 5/12/ 2013 .

وحيث أنى أقيم بناحية كرداسة – محافظة الجيزة ورحلة وصولى وانصرافى من وإلى محل عملى يستغرق أكثر من ساعتين ونصف وتتعدى في أيام كثيرة الثلاث ساعات ونصف ذهابا ومثلهم إيابا كحد أدنى . بالإضافة إلى استغراق مصاريف الانتقال لراتبي، واستغراق يومي كاملا بين العمل والمواصلات ويقتل النواحي الاجتماعية لي بالكلية. ولما كان تعيينى بالجهاز الادارى للدولة هو بمثابة منحة من الدولة رعاية للمتفوقين علميا من أبنائها فقد أضحت تلك المنحة نقمة على وعلى أولادى حيث أن راتبى لا يكفى نفقات الانتقال من والى العمل خاصة فى ظل جمود الراتب والزيادات الفاحشة والمتعاقبة فى الأسعار، لذا فإنى أشعر بالتنكيل واليأس إلى الدرجة التى تدفعنى إلى الانقطاع عن العمل وهجر الوظيفة كليةً.

وأمام إصرار جهة عملى بالإدارة العامة القانونية بمستشفيات جامعة عين شمس على عدم نقلى منها إلى أى جهة إدارية أخرى بالقرب من محل إقامتى حفاظًا على أوصال أسرتي المكونة من ثلاثة أبناء ووالدتهم وأبنائي في مراحل التعليم المختلفة وراتبى لا يفي حتى مجرد نفقات انتقالى كما أن ذلك مخالف لنص المادة رقم (10) من الدستور والتى جرى نصها على "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، كما يعد إخلالا بالمادة رقم 12 من الدستور التي نصت على" العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل".

- ومنذ تعييني وقبل استلامي للعمل بالمستشفيات حاولت تغيير خطاب الترشيح الخاص بتعييني والصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وبالفعل وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعديل خطاب الترشيح شريطة إحضار خطاب الترشيح الذي سلمته لإدارة شئون العاملين بالمستشفيات ، وبالرغم من عدم استلامي للعمل إلا أن إدارة شئون العاملين رفضت تسليمي خطاب الترشيح حتى أقوم بتسليمه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليتم تعديله.ولكنى اضطررت إلى استلام العمل خوفا من ضياع فرصتي في التعيين ، ومنذ تعييني وأنا أكتب طلبات للموافقة على نقلي أو ندبي إلى جامعة القاهرة – حيث قرب محل سكنى – حيث أنني أقيم بناحية كرداسة محافظة الجيزة ، وهذا يحملنى مالا أطيقه من الوقت والجهد والنفقات.

وقد تعرض والدى لأزمة صحية قام على أثرها باجراء أكثر من عملية جراحية (قسطرة – دعامات دوائية بنهاية الشريان التاجي- بمستشفى جامعة عين شمس برعاية أ.د/ أيمن صالح –) كذلك تعرضه لصدمات كهربائية علي القلب وما زال يعاني من وجود ذبذبة في الأوذين وتمثل خطورة على حياته ولما كنت أكبر إخوتى الذكور وأقوم على رعايتهم وتلبية شئونهم ، هو الأمر الذى يتطلب منى التواجد بشكل دائم ومستمر بجوارهم، والإسراع فى إسعافه فى الوقت المناسب.

- كما أننى أعول أسرة مكونة من زوجتى وثلاث أبناء في مراحل التعليم و لا يفي راتبى لمصاريف انتقالى أو معيشة أسرتى.

فالرجاء من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ موافقة السيد / أ.د / وزير التعليم العالي على نقلي إلى جامعة القاهرة نظرا لظروفى الصحية والاجتماعية الخاصة والسابق سردها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ نص المادة 20 من قانون الإدارات القانونية حيث أنني من الخاضعين لذلك القانون والتي تنص على "يكون نقل أو ندب شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا القانون بقرار يصدر بالاتفاق بين الوزيرين المختصين إذا كان النقل أو الندب إلى إدارة قانونية لإحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لوزارة أخرى وبقرار من الوزير المختص إذا كان النقل الندب لإحدى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة للوزارة".

وذلك حيث وافق السيد أ.د / وزير التعليم العالي على نقلي بدرجتي من مستشفيات جامعة عين شمس إلى جامعة القاهرة بالطلب المقدم لسيادته بتاريخ 25 /7 /2018 والموجود في البوسطة المعروضة على سيادتكم منذ 3/8 / 2018

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ‘‘‘‘‘‘

مقدمه لسيادتكم

عماد الدين محمد عيسى محمد

محام ثالث بالدرجة الثالثة

بمستشفيات جامعة عين شمس

تعيين2013 الحاصلين على الماجستير