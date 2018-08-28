  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:44 م
بحث متقدم
طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

جانب من الاجتماع

تفاصيل اجتماع«السيسي» برئيس الوزراء ووزير المالية

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

الدمار فى إدلب

إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

نجيب ساويرس

اتحاد الكرة يهدد «ساويرس» بسبب «تغريدة»

الأب وأبنائه الضحايا

زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

محمد رءوف حامد

تطورات سياسية مهمة في وعي المصريين.. هذه أبرزها

اجيري

«صلاح» يُفجر الخلاف بين «أجيري» واتحاد الكرة

مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا

الرياضة

رسميًا..الكاف يقرر استبعاد وفاق سطيف من أبطال إفريقيا
رسميًا..الكاف يقرر استبعاد وفاق سطيف من أبطال إفريقيا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على فرص الأهلى لبلوغ ربع نهائي أفريقيا

#

بالفيديو.. إنجلترا تتأهل إلى دور الـ4 بالمونديال

#

فرنسا تتأهل إلى دور الـ4 بالمونديال

#

بالفيديو.. إنجلترا تخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8

المصريون

مازيمبي

وفاق سطيف

تأهل وفاق سطيف الجزائرى إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على مواطنه مولودية الجزائر، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

رفع سطيف رصيده إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثانى فى المجموعة الثانية التى تصدرها مازيمبى بـ12 نقطة، ليتأهلا معا إلى دور الـ8.

وسجل هدفى فوز وفاق سطيف أكرم جحنيط والحبيب بوقلمونة، بينما سجل هدف مولودية الجزائر الوحيد وليد درارجة.

وانتهت مباراة مازيمبى الكونغولى والدفاع الحسنى الجديدى المغربى بالتعادل بنتيجة 1-1 ليودع الفريق المغربى البطولة برفقة مولودية الجزائر بعد احتلال المركزين الثالث والرابع برصيد 6 و5 نقاط على الترتيب.

وفى المجموعة الرابعة، انتهت مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، والنجم الساحلى التونسى، بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 وتغلب بريميرو دي اوجوستو الأنجولى بنتيجة 2-1 على مبابان سوالوز السويزيلاندى.

وتأهل عن المجموعة النجم الساحلى متصدرًا وبريميو دى أوجستو فى المركز الثاني برصيد 12 و9 نقاط، وودع البطولة زيسكو يونايتد وسوالوز بـ6 و4 نقاط على الترتيب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» كواليس جلسة رئيس الزمالك مع «جروس»
» كشف عن المخدرات للسائق المتسبب في وفاة "دميانه"
» مهاجم الأهلي يتلقى خبر حزين قبل موقعة «كمبالا»
» الإعدام لمتهم خطف طفلًا وقتله داخل المقابر

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عشاء

    07:58 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق
جرائم قتل