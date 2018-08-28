» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا

28 أغسطس 2018 - 07:29 م

تأهل وفاق سطيف الجزائرى إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على مواطنه مولودية الجزائر، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من البطولة.

رفع سطيف رصيده إلى 8 نقاط يحتل بها المركز الثانى فى المجموعة الثانية التى تصدرها مازيمبى بـ12 نقطة، ليتأهلا معا إلى دور الـ8.

وسجل هدفى فوز وفاق سطيف أكرم جحنيط والحبيب بوقلمونة، بينما سجل هدف مولودية الجزائر الوحيد وليد درارجة.

وانتهت مباراة مازيمبى الكونغولى والدفاع الحسنى الجديدى المغربى بالتعادل بنتيجة 1-1 ليودع الفريق المغربى البطولة برفقة مولودية الجزائر بعد احتلال المركزين الثالث والرابع برصيد 6 و5 نقاط على الترتيب.

وفى المجموعة الرابعة، انتهت مباراة زيسكو يونايتد الزامبى، والنجم الساحلى التونسى، بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1-1 وتغلب بريميرو دي اوجوستو الأنجولى بنتيجة 2-1 على مبابان سوالوز السويزيلاندى.

وتأهل عن المجموعة النجم الساحلى متصدرًا وبريميو دى أوجستو فى المركز الثاني برصيد 12 و9 نقاط، وودع البطولة زيسكو يونايتد وسوالوز بـ6 و4 نقاط على الترتيب.