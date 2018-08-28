سائحون بمصر يعلنون تضامنهم مع "صلاح"

28 أغسطس 2018 - 07:31 م

أعلن عدد من السائحين الأجانب وغطاسين مصريين تضامنهم مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في أزمته مع اتحاد الكرة المصري.

وعبر السائحون عن تضامنهم مع اللاعب بطريقتهم الخاصة من أعماق البحر، من خلال رفع تيشرت محمد صلاح وسط الشعاب المرجانية والأسماك الملونة في أشهر مناطق الغوص بمنطقة أبورمادا بالقرب من جزيرة الجفتون بالغردقة، معربين عن حبهم لصلاح.



وأكد على سعيد عبدالجواد، مدرب الغطس، أن سائحين من جنسيات استراليا وروسيا وبريطانيا وأوكرانيا، اشتروا تيشرت محمد صلاح وقرروا النزول به لأعماق البحر خلال ممارستهم رياضة الغطس، وذلك لإعلان تضامنهم مع محمد صلاح وتعبيرا عن حبهم له، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية مع طاقم اللنش السياحي مارين لليخوت الذي أقلهم في رحلة للغطس.





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