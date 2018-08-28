» لفتة طيبة من «العميد» تجاه قائد المصري

28 أغسطس 2018 - 07:41 م

حرص حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، على زيارة إسلام صلاح، قائد الفريق البورسعيدي، للاطمئنان عليه؛ بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبي.

وكان اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز؛ بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي، التي أقيمت في الجولة الثانية من مسابقة الدوري العام.

ومن المنتظر أن يغيب «صلاح»، عن صفوف الفريق لمدة 6 أشهر، حيث إنه كان أحد الركائز الأساسية، التي يعتمد عليها الجهاز الفني خلال مشواره ببطولة الدوري العام، وكذلك بالبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.