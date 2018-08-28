«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام كمبالا

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الفرنسى باتريك كارتيرون، تشكيل فريقه لمباراة كمبالا الأوغندي، بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، ساليف كوليبالي، سعد سمير، وأحمد فتحى

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، إسلام محارب، أحمد حمودي

خط الهجوم: ناصر ماهر ووليد أزارو

فيما يجلس على دكة البدلاء، شريف إكرامى، هشام محمد، مؤمن زكريا، مروان محسن، أكرم توفيق، محمد نجيب وصلاح محسن.


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