  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:21 م
بحث متقدم
الاهلى وكمبالا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكمبالا الأوغندي

مشيخة الازهر

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

حقوق الانسان

«حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة

منتخب مصر

صورة.. أول دعم من لاعبي المنتخب لـ«صلاح»

خالد الجندي

«الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته

طارق عامر

القصة الكاملة للأزمة بين البنك المركزي والضرائب

الأب وأبنائه الضحايا

أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

عباس كامل وسامح شكرى

هذا ما طلبه «شكرى وكامل» من رئيس وزراء إثيوبيا

فيديو..

«الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته

آخر الأخبار

خالد الجندي
خالد الجندي

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

بالصور.. مدير أمن المنيا يجتمع بالضباط الجدد

#

شريف الجزار.. مصري منحت وفاته الحياة لـ 4 صينيين

#

قانون تيسيرات الضرائب

#

ظاهرة ناصر

قلب

خالد الجندي

التبرع باعضاء

أوصى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أسرته بالتبرع بأعضاء جسده بعد وفاته، مؤكدًا أنه يبغى من وراء هذا العمل التقرب إلى الله تعالى.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء "لا أعلم مدى قانونية هذا التصرف، ولكن لدى أمل أن يكون جسدي قدوة إحياء الإنسانية في نفوس الناس".

وأكد أن "التبرع له شروط أولها أن لا يكون بمقابل وأن يترتب عليه تشوه فى خلقة الشخص المتبرع.. لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية وهذه فى حالة التبرع من حى إلى حى".

وأضاف "أنا بقول لأسرتي كمان أن ينفذوا هذا الأمر، وأنا بقول من دلوقتي للي هيأخد قلبي يا هناك يا فرحتك هتأخد حتة قلب الله عليه".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» لفتة طيبة من «العميد» تجاه قائد المصري
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا
» بوتين يقيل 15 جنرالًا
» 5 صفقات سوبر لـ«بيراميدز».. أبرزهم نجم الزمالك
» جامعة هولندية: المحجبات يتعرضن للتمييز ببلادنا
» مدرب أمريكي يضم مصريًا حبًا في «صلاح»
» غرق طفلين بـ"ترعة القاصد" في طنطا
» زوجة قاتل طفليه تفجر مفاجأة في أول ظهور لها

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق