«الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته

28 أغسطس 2018 - 08:29 م

أوصى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أسرته بالتبرع بأعضاء جسده بعد وفاته، مؤكدًا أنه يبغى من وراء هذا العمل التقرب إلى الله تعالى.

وقال الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء "لا أعلم مدى قانونية هذا التصرف، ولكن لدى أمل أن يكون جسدي قدوة إحياء الإنسانية في نفوس الناس".

وأكد أن "التبرع له شروط أولها أن لا يكون بمقابل وأن يترتب عليه تشوه فى خلقة الشخص المتبرع.. لا يجوز التبرع بالأعضاء التناسلية وهذه فى حالة التبرع من حى إلى حى".

وأضاف "أنا بقول لأسرتي كمان أن ينفذوا هذا الأمر، وأنا بقول من دلوقتي للي هيأخد قلبي يا هناك يا فرحتك هتأخد حتة قلب الله عليه".