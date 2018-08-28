صورة.. أول دعم من لاعبي المنتخب لـ«صلاح»

28 أغسطس 2018 - 08:46 م

حرص أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي والمنتخب الوطني، على دعم زميله محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، في أزمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ونشر «حجازي» صورة برفقة محمد صلاح عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مكتوب عليها «إن شاء الله أحسن لاعب في أوروبا».



وأضاف «حجازي»، «صلاح أهم لاعبي المنتخب و الكل يحبه وأتمني حل المشاكل البسيطة وسوء التفاهم»، مضيفًا، «تركيز الجميع يكون في الصالح العام للمنتخب في الفترة القادمة الصعبة ووقوف الجميع معا».

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر، يوم 3 سبتمبر المقبل، على ملعب برج العرب، من منافسات الجولة البثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2018 بالكاميرون.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال يوم 30 أغسطس الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أعلن عن القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا والتي ضمت الثلاثي محمد صلاح (ليفربول) ولوكا مورديتش (ريال مدريد) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).