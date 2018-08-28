وكيل «رياضة النواب» يفتح النار على «الجبلاية»: أسئتم لمحمد صلاح

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اتحاد الكرة

محمد صلاح

سمير البطيخى

شغلت الأزمة الأخيرة التي نشبت بين اتحاد الكرة، ومحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، أوساط المهتمين بلعبة كرة القدم على اختلاف انتماءاتهم، بعد أن انتقد تجاهل "الجبلاية" لرسائل محاميه.

وطالب صلاح في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الاتحاد المصري لكرة القدم بتوفير طاقم حراسة للمنتخب، والامتناع عن إجراء أي لقاءات تليفزيونية أو مقابلات شخصية، لما تسببه له من إرهاق وقد تؤثر على أدائه في البطولات التي سيخوضها المنتخب الوطني.

ودافع الاتحاد عن موقفه مخاطبًا اللاعب "بالمدعو محمد صلاح"، ما تسبب في استياء جميع عشاق الدولي المصري مطالبين اتحاد الكرة في مصر بالاستجابة لمطالبه وذلك لجهوده الكبيرة في الصعود بمصر إلى نهائي كاس العالم بروسيا بعد غياب 28 عامًا.

وقال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن "اتحاد الكرة أساء للاعب محمد صلاح عن طريق مخاطبته "بالمدعو محمد صلاح" فهذا النجم العالمي الذي شرف مصر في جميع المحافل الكروية العالمية لا يصح إطلاقًا مخاطبته "بالمدعو"، فالجميع يعلم أن لمحمد صلاح فضل كبير علي مصر بعد الله عز وجل في صعود مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا". 

ووصف البطيخى في تصريح إلى "المصريون"، طلبات صلاح من اتحاد الكرة بأنها "عادلة جدًا، وتتمثل في توفير حراسة للمنتخب كله وليس له فقط، وهذا طلب منطقي جدًا، بالإضافة إلى عدم إجهاده كثيرًا في المقابلات الشخصية أو التصوير الفوتوغرافي مع عاشقيه لأن هذا يرهقه كثيرًا ويؤثر كثيرًا على أدائه في الملاعب".

وأكد البطيخى أن "صلاح ليس نجمًا مصريًا عاديًا بل لاعبًا دوليًا ينافس نجوم العالم مثل رونالدو وميسي، ويجب معاملته بشكل أفضل من ذلك، وبمستوى يليق به كما يعامل البرتغاليين رونالدو أو الأرجنتينيين ميسي".

وشدد البطيخي على أن "طلبات محمد صلاح تنحصر في توفير الراحة والأمان له، ليستطيع الأداء بشكل أفضل مع المنتخب المصري ولم يتعال على اتحاد الكرة بل هي طلبات موضوعية جدًا وعلي اتحاد الكرة تنفيذها، وعدم خلق نوع من الحساسية بين الاتحاد والنجم المصري، الذي يعد من المصنفين كأحسن لاعبي العالم وهو مستوى لم يصل إليه أي لاعب مصري في التاريخ".  


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