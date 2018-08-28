» حازم إمام: طلبات محمد صلاح «منطقية»

28 أغسطس 2018 - 09:46 م

علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أزمة النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال «إمام»، عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الكلام اللي في الفيديو منطقي ومش صعب، إن شاء الله المعسكر القادم يكون في تغيير للأحسن، نتقبل النقد ونحاول الإصلاح وتوفير مناخ جيد للاعبين».

يذكر أن صلاح نشر، أمس الإثنين، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، 3 فيديوهات لشرح تفاصيل أزمته مع الجبلاية، وانتقد فيها عددًا من الأوضاع.