من «العاق» إلى «المدعو».. عبارات أشعلت سخرية مواقع التواصل

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العاق

محمد صلاح

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المدعو

جدل واسع فجره الاتحاد المصري لكرة القدم، باستخدامه وصف "المدعو"، في مخاطبته للاعب المصري، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، ردًا على انتقادات الأخيرة لـ "الجبلاية" وعدم ردها عليه.

"المدعو محمد صلاح"، عبارة أشعلت غصب ملايين المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن اتحاد الكرة أساء للاعب باستخدامه لذلك "اللفظ المسيء" لأهم لأحد أبرز اللاعبين المصريين عبر التاريخ، والذي قادم مصر إلى مونديال روسيا للمرة الأولى منذ 28 عامًا.

وقال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن "اتحاد الكرة أساء للاعب عن طريق مخاطبته "بالمدعو محمد صلاح" فهذا النجم العالمي الذي شرف مصر في جميع المحافل الكروية العالمية لا يصح إطلاقًا مخاطبته "بالمدعو"، فالجميع يعلم أن لمحمد صلاح فضل كبير علي مصر بعد الله عز وجل في صعود مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا". 

وأعادت كلمة "المدعو" التي استخدمت ضد صلاح إلى الأذهان عبارة "العاق" التي استخدمت إبان حملة الدعاية لانتخابات الرئاسية الماضية، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك.

وجاء ذلك عندما تم تداول لافتة انتخابية على موقع "فيس بوك" تقول: "عائلة الشريف ما عدا العاق وليد الشريف يؤيدون الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة".

وانتشرت هذه الصورة انتشار النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الأكثر تداولًا في مصر، قبل أن يتبين لاحقًا أنها مجرد مزحة وأن الصورة كانت مفبركة على برنامج "فوتوشوب"، كما قال الشخص الذي نعتته اللافتة بـ "العاق وليد الشريف".

وقال الشريف إنه شارك في الانتخابات الرئاسية، واختار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأضاف: "يا إخوانا أقسم بالله انتخبت السيسي، خلي الناس تتهد بقى، ودا كان هزار وانتوا كبرتوا الدنيا منك لله يا ابن عمي".


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