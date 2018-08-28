» اتحاد الكرة السعودي يفتح النار على إدارة الأهلي

28 أغسطس 2018 - 10:33 م

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانا ناريًا، يوضح فيه كواليس أزمة الأهلي الخاصة بمباراة السوبر المصري السعودي والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل من خلال مباراتين واحدة في القاهرة والأخرى في الرياض.

وتقرر أن يلعب الزمالك ضد اتحاد جدة يوم الخامس من نوفمبر في القاهرة على كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم يواجه الزمالك نظيره الهلال في الرياض يوم 10 نوفمبر على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء البيان عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أن أعلن الاتحاد المصري إقامة مباراة السوبر المصري السعودي في القاهرة بين الأهلي والهلال، لكن هذا تم نفيه تماما من قبل الجانب السعودي.

وأكد البيان استغراب الاتحاد السعودي من تراجع الأهلي عن اتفاقه مع نظيره السعودي أكثر من مرة ورفضه خوض المباراة في السعودية وطلبه نقلها إلى القاهرة واعتراضه بسبب ضيق الوقت ثم إعلان خوضه مباراة السوبر الإماراتي.

واختتم الاتحاد بيانه باستغرابه من موقف الأهلي، لافتا إلى أن هذا الموقف من جانب إدارة النادي الذي يحترم تاريخه سيؤخذ بعين الاعتبار في أي تعاون مستقبلي.