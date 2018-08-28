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هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

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وجه خالد لطيف، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، رسالة لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر، قائلا: "قول مين في اتحاد الكرة طلع خبط على باب غرفتك الساعة 4 الفجر".
وقال "لطيف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الثلاثاء، "كنت أفكر في الاستقالة من اتحاد الكرة في الأيام الماضية، لكن الموضوع انتهى الآن".
ولفت إلى أن "هذه الأزمة ستحل قريبا جدا، وهذه الأزمة لن تؤثر على مشاركة اللاعب في مباراة النيجر، ولن يحدث أي أزمات كما وقع في معسكر المنتخب بروسيا".


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