هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

28 أغسطس 2018 - 10:45 م

وجه خالد لطيف، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، رسالة لمحمد صلاح، نجم منتخب مصر، قائلا: "قول مين في اتحاد الكرة طلع خبط على باب غرفتك الساعة 4 الفجر".



وقال "لطيف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مساء الثلاثاء، "كنت أفكر في الاستقالة من اتحاد الكرة في الأيام الماضية، لكن الموضوع انتهى الآن".

