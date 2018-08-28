تعليق مساعد وزير الداخلية على استدراج فتاة لقتل خطيبها

عقب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على استدراج فتاة لخطيبها إلى منزل والدها؛ لينتقم منه بعد تهديده بفضح شخصيته المزورة، قائلًا: «بشفق على ضباط البحث الجنائي من الجرائم الحالية، القضايا الحالية بالغة التعقيد».
وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن الجرائم قديمًا كانت تقوم على المسجلين، أما الآن فالأم والأب يقومون بقتل أبنائهما.
وأشار إلى أنه يتم الاستعانة بأجهزة تكنولوجية حديثة لكشف غموض الحوادث، متابعًا: «لدينا مفتشين مباحث على أعلى جودة في كشف غموض الواقعة، وتنقصنا الإمكانيات اللوجيستية لمنع الجريمة قبل حدوثها».