تعليق مساعد وزير الداخلية على استدراج فتاة لقتل خطيبها

28 أغسطس 2018 - 10:49 م

عقب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على استدراج فتاة لخطيبها إلى منزل والدها؛ لينتقم منه بعد تهديده بفضح شخصيته المزورة، قائلًا: «بشفق على ضباط البحث الجنائي من الجرائم الحالية، القضايا الحالية بالغة التعقيد».



وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن الجرائم قديمًا كانت تقوم على المسجلين، أما الآن فالأم والأب يقومون بقتل أبنائهما.

