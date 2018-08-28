  • الثلاثاء 28 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
صلاح

هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

العاق وليد الشريف

من «العاق» إلى «المدعو».. عبارات أشعلت سخرية مواقع التواصل

النائب سمير البطيخي

وكيل «رياضة النواب» يفتح النار على «الجبلاية»: أسئتم لمحمد صلاح

مشيخة الازهر

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

منتخب مصر

صورة.. أول دعم من لاعبي المنتخب لـ«صلاح»

خالد الجندي

«الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته

الأب وأبنائه الضحايا

أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

الدكتور محمود مزروعة

«مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

حقوق الانسان

«حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة

تعليق مساعد وزير الداخلية على استدراج فتاة لقتل خطيبها

الحياة السياسية

"نور الدين": معظم البوابات الإلكترونية للكنيسة لا تعمل
"نور الدين": معظم البوابات الإلكترونية للكنيسة لا تعمل

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مدير أمن القليوبية يتفقد سجن قليوب ويشدد على إجراءات التأمين

#

خبير أمني يحذر من الدخول على هذه المواقع

#

خبير أمني يكشف تفاصيل مثيرة بواقعة تهريب الآثار

#

منع صرف الأرز على بطاقات التموين هذا الشهر

عقب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على استدراج فتاة لخطيبها إلى منزل والدها؛ لينتقم منه بعد تهديده بفضح شخصيته المزورة، قائلًا: «بشفق على ضباط البحث الجنائي من الجرائم الحالية، القضايا الحالية بالغة التعقيد».
وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار وان» مساء الثلاثاء، أن الجرائم قديمًا كانت تقوم على المسجلين، أما الآن فالأم والأب يقومون بقتل أبنائهما.
وأشار إلى أنه يتم الاستعانة بأجهزة تكنولوجية حديثة لكشف غموض الحوادث، متابعًا: «لدينا مفتشين مباحث على أعلى جودة في كشف غموض الواقعة، وتنقصنا الإمكانيات اللوجيستية لمنع الجريمة قبل حدوثها».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي يتصدر مجموعته بفوز مثير على كمبالا
» تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب
» اتحاد الكرة السعودي يفتح النار على إدارة الأهلي
» «حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة
» حازم إمام: طلبات محمد صلاح «منطقية»
» لفتة طيبة من «العميد» تجاه قائد المصري
» محام بجامعة عين شمس يستغيث برئيس الجمهورية
» إدلب ستشهد أسوأ سيناريو منذ اندلاع الحرب السورية
» مصرع طفل تناول مبيدًا زراعيًا سامًا بالمنيا
» موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني
» مازيمبي ووفاق سطيف إلى دور الـ8 بأبطال أفريقيا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق