» تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

وجه الادعاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد، على خلفية الشكوى المقدمة ضده.



وصرح المدعي العام بالإنابة لمدينة «دراجينيان» جنوب فرنسا، بأن النيابة طلبت احتجاز لمجرد قيد الحبس المؤقت، فيما أفادت مصادر مقربة من الملف بمثول المطرب المغربي، مساء اليوم، أمام القضاء للبت في هذا الأمر.

وصرح المدعي العام بالإنابة لمدينة «دراجينيان» جنوب فرنسا، بأن النيابة طلبت احتجاز لمجرد قيد الحبس المؤقت، فيما أفادت مصادر مقربة من الملف بمثول المطرب المغربي، مساء اليوم، أمام القضاء للبت في هذا الأمر.