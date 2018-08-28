» تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

وجه الادعاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، تهمة الاغتصاب للمطرب المغربي سعد لمجرد، على خلفية الشكوى المقدمة ضده.
وصرح المدعي العام بالإنابة لمدينة «دراجينيان» جنوب فرنسا، بأن النيابة طلبت احتجاز لمجرد قيد الحبس المؤقت، فيما أفادت مصادر مقربة من الملف بمثول المطرب المغربي، مساء اليوم، أمام القضاء للبت في هذا الأمر.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية قد مددت، أمس، احتجاز سعد لمجرد على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة إضافية، بعد اعتقاله بشبهة اغتصاب شابة في مدينة دراجينيان جنوب فرنسا.
يذكر أن السلطات الفرنسية قد أوقفت لمجرد، صباح الأحد الماضي، بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها المطرب المغربي بتهمة الاغتصاب؛ فقد وجه له القضاء الفرنسي رسميا تهمة اغتصاب شابة في أكتوبر 2016 وأودعه السجن بانتظار محاكمته، وظل لمجرد خلف القضبان حتى أبريل 2017، حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سوارا إلكترونيا، وفي أبريل الماضي، وجه القضاء الفرنسي إلى لمجرد تهمة «اغتصاب» ثانية؛ بناء على دعوى تقدمت بها ضده شابة فرنسية-مغربية تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء عام 2015، كما وجه القضاء الأمريكي إلى لمجرد التهمة ذاتها في واقعة تعود إلى عام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقا.