شراء تركيا نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات يقلق أمريكا

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن شراء تركيا نظاما روسيا للدفاع الصاروخي لا يمكن دمجه في حلف شمال الأطلسي.



كانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا من قبل من أنها ستكون عرضة لفرض عقوبات عليها كما أن مشترياتها من طائرات مقاتلة من صنع شركة لوكهيد مارتن ستتعرض للخطر إذا لم تتخل أنقرة عن خطط شراء هذا النظام الدفاعي.

