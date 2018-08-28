شراء تركيا نظامًا روسيًا مضادًا للطائرات يقلق أمريكا

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بشأن شراء تركيا نظاما روسيا للدفاع الصاروخي لا يمكن دمجه في حلف شمال الأطلسي.
كانت الولايات المتحدة قد حذرت تركيا من قبل من أنها ستكون عرضة لفرض عقوبات عليها كما أن مشترياتها من طائرات مقاتلة من صنع شركة لوكهيد مارتن ستتعرض للخطر إذا لم تتخل أنقرة عن خطط شراء هذا النظام الدفاعي.
وقال ماتيس للصحفيين «بوضوح تركيا تدخل نظاما روسيا مضادا للطائرات وللصواريخ في دولة بحلف شمال الأطلسي.. لا يمكننا دمج ذلك في أنظمة حلف شمال الأطلسي. نعم إنه أمر يقلقنا ولا نوصي به».