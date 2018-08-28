  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:36 ص
بحث متقدم
علاء مبارك ومحمد صلاح

تعليق ناري لـ"علاء مبارك" على أزمة "صلاح"

حمدين صباحي

الأيام المقبلة ستشهد أحداث درامية بحياة حمدين صباحي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال يفتح النار على اتحاد الكورة بسبب "صلاح"

صلاح

هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

العاق وليد الشريف

من «العاق» إلى «المدعو».. عبارات أشعلت سخرية مواقع التواصل

النائب سمير البطيخي

وكيل «رياضة النواب» يفتح النار على «الجبلاية»: أسئتم لمحمد صلاح

مشيخة الازهر

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

منتخب مصر

صورة.. أول دعم من لاعبي المنتخب لـ«صلاح»

الأب وأبنائه الضحايا

أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

بالفيديو.. الأهلي يتصدر مجموعته بفوز مثير على كمبالا

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بهدفين في ست دقائق.. الأهلي يحلق على قمة الدوري

#

أول تعليق من "كارتيرون" على فوز الأهلي فى برج العرب

#

الأهلى والزمالك يتنافسان على إبراهيم حسن.. والإسماعيلى يرد

#

«دياز» يوقع عقد تدريب الأهلي

المصريون

الاهلى

كمبالا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على كمبالا الأوغندي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهد انطلاق المباراة صراعا من الفريقين من أجل فرض السيطرة على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، وذلك من أجل محاولة خطف هدف مبكر.

حاول لاعبو الأهلي الاختراق من الأطراف عن طريق كرات عرضية من جانب أحمد حمودى، بينما فشل وليد أزارو في استغلال كرة عرضية لينفرد بمرمى الخصم ويترك الكرة لحارس المرمى.

وكاد حارس كمبالا سيتى أن يحرز هدفا في مرمى فريقه، وذلك بمراوغته أمام وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي، ولكنه ينجح ومرر إلى زميله.

وأهدر ناصر ماهر فرصة هدف مؤكد، وذلك بعد تمريرة رائعة من وليد أزارو، لينفرد ناصر ماهر بمرمى الخصم، ولكن يفشل في تسديد الكرة ليستحوذ عليها لاعب كمبالا سيتى.

ومع الدقيقة 24 نجح وليد ازارو في استغلال كرة عرضية من على معلول، ثم سددها برأسه في شباك كمبالا سيتى معلناٌ تقدم الأهلي بالهدف الأول، ثمأحرز جاكسون نوندا لاعب كمبالا سيتى هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 40.

مع انطلاق الشوط الثاني، أحرز كوليبالى لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في كمبالا سيتى بالدقيقة 50، ثم أحرز بريان مأجورا لاعب كمبالا سيتى هدف التعادل الثاني في الأهلي بالدقيقة 55 ثم تقدم وليد أزارو في الدقيقة 60.

وأحرز وليد ازارو لاعب الأهلي الهدف الثالث في مرمى كمبالا سيتى بالدقيقة 62، ثم أحرز صلاح محسن لاعب النادي الأهلي الهدف الرابع في شباك كمبالا سيتى بالدقيقة 70، أحرزبيتير ماجامبو لاعب كمبالا سيتى الهدف الثالث في الأهلي بالدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد الأهلي متصدرا مجموعته إلى دور الثمانية ببطولة دوري ابطال أفريقيا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 فرق عربية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
» «الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته
» موسكو تحذر واشنطن ولندن وباريس من هذا الأمر
» ترامب يتهم "جوجل" بهذا الأمر الخطير
» بالفيديو.. الأهلي يتصدر مجموعته بفوز مثير على كمبالا
» تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب
» اتحاد الكرة السعودي يفتح النار على إدارة الأهلي
» «حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة
» «مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة
» حازم إمام: طلبات محمد صلاح «منطقية»
» لفتة طيبة من «العميد» تجاه قائد المصري

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق