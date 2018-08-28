» بالفيديو.. الأهلي يتصدر مجموعته بفوز مثير على كمبالا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على كمبالا الأوغندي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهد انطلاق المباراة صراعا من الفريقين من أجل فرض السيطرة على منطقة وسط الملعب ومجريات اللعب، وذلك من أجل محاولة خطف هدف مبكر.

حاول لاعبو الأهلي الاختراق من الأطراف عن طريق كرات عرضية من جانب أحمد حمودى، بينما فشل وليد أزارو في استغلال كرة عرضية لينفرد بمرمى الخصم ويترك الكرة لحارس المرمى.

وكاد حارس كمبالا سيتى أن يحرز هدفا في مرمى فريقه، وذلك بمراوغته أمام وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي، ولكنه ينجح ومرر إلى زميله.

وأهدر ناصر ماهر فرصة هدف مؤكد، وذلك بعد تمريرة رائعة من وليد أزارو، لينفرد ناصر ماهر بمرمى الخصم، ولكن يفشل في تسديد الكرة ليستحوذ عليها لاعب كمبالا سيتى.

ومع الدقيقة 24 نجح وليد ازارو في استغلال كرة عرضية من على معلول، ثم سددها برأسه في شباك كمبالا سيتى معلناٌ تقدم الأهلي بالهدف الأول، ثمأحرز جاكسون نوندا لاعب كمبالا سيتى هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 40.

مع انطلاق الشوط الثاني، أحرز كوليبالى لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في كمبالا سيتى بالدقيقة 50، ثم أحرز بريان مأجورا لاعب كمبالا سيتى هدف التعادل الثاني في الأهلي بالدقيقة 55 ثم تقدم وليد أزارو في الدقيقة 60.

وأحرز وليد ازارو لاعب الأهلي الهدف الثالث في مرمى كمبالا سيتى بالدقيقة 62، ثم أحرز صلاح محسن لاعب النادي الأهلي الهدف الرابع في شباك كمبالا سيتى بالدقيقة 70، أحرزبيتير ماجامبو لاعب كمبالا سيتى الهدف الثالث في الأهلي بالدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يصعد الأهلي متصدرا مجموعته إلى دور الثمانية ببطولة دوري ابطال أفريقيا.