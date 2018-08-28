أسامة كمال يفتح النار على اتحاد الكورة بسبب "صلاح"

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عقب الإعلامي أسامة كمال، على أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة، قائلا «الذي قام به اتحاد الكورة شبه اللي بيعمله كل الناس في وقت استباحوا فيه حقوق بعضهم بدعوى أنا ربكم الأعلى أو أنا الأقوى أو أنا عبدالجبار.. صح يا معلم انت عبدالجبار بس مانتساش الجبار لأن الجبار هو نفس اللي حرٌم على نفسه الظلم».
وأوضح "كمال"، خلال برنامجه «مساء dmc»، يوم الثلاثاء، أن «اتحاد الكرة مش مؤسسة وطنية ولا حاجة، ده انتوا مش خاضعين للدولة، ولا الوزير يتجرأ يقيلكم ولا الرئيس يقدر ييجي ناحيتكم، لأن الفيفا هي اللي بتحكمكم ولو الوزير أو الرئيس جه ناحيتكم هتشتكوا الـ 100 مليون كلهم للفيفا فيعاقبونا مرتين، مرة بحرمان ومنع ومرة بفرضكم».
وأضاف الإعلامي الشهير "على فكرة اتحاد الكورة اسمه مجازاً اتحاد الكورة، لكن هو مجلس ادارة اتحاد الكورة مش اتحاد الكورة نفسه وبلاش غلط".


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