» ترامب يتهم "جوجل" بهذا الأمر الخطير

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، شركة «جوجل» بالتزوير ونشر أخبار سلبية عنه فقط وعن المحافظين.
وقال ترامب في سلسلة تغريدات له على «تويتر»: «جوجل قامت بتزوير نتائج البحث لإظهار التقارير السلبية عنه فقط وعن المحافظين، وغالبًا ما تدعي الشخصيات اليمينية، دون وجود دليل».
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب شركات التكنولوجيا العملاقة، حيث سبق وهاجم «تويتر» و«فيسبوك»، واتهمهما بالتآمر ضده، لكن «جوجل» كانت من قبل بعيدة عن تلك الاتهامات، ولكن يبدو أنها انضمت إلى باقي الشركات مع تسليط الضوء عليها من قبل دونالد ترامب.
وواصل ترامب تدويناته الغاضبة متهما الشركة بأن 96% من نتائج البحث الخاصة بـأخباره تأتي من وسائل الإعلام المضللة والمزيفة والتابعة لليساريين.
وأكد ترامب أن «جوجل» وغيرها تقمع أصوات المحافظين وتخفي الأخبار الجيدة وتتحكم بما نستطيع ولا نستطيع معرفته وهو أمر خطير للغاية ويجب معالجته.
من جانبه، رد الرئيس التنفيذي لـ«تويتر»، جاك دورسي، قائلاً: «القول إن موظفي الشركة أكثر ميلاً إلى اليسار غير صحيح، لكنهم يؤكدون أن الأيديولوجية السياسية لا تؤثر على ما يظهر عبر تويتر، وأن هناك مئات التحسينات على خواريزميات المنصة لضمان اختيارهم لمحتوي عالي الجودة».