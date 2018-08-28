» ترامب يتهم "جوجل" بهذا الأمر الخطير

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، شركة «جوجل» بالتزوير ونشر أخبار سلبية عنه فقط وعن المحافظين.



وقال ترامب في سلسلة تغريدات له على «تويتر»: «جوجل قامت بتزوير نتائج البحث لإظهار التقارير السلبية عنه فقط وعن المحافظين، وغالبًا ما تدعي الشخصيات اليمينية، دون وجود دليل».

وقال ترامب في سلسلة تغريدات له على «تويتر»: «جوجل قامت بتزوير نتائج البحث لإظهار التقارير السلبية عنه فقط وعن المحافظين، وغالبًا ما تدعي الشخصيات اليمينية، دون وجود دليل».