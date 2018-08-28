عودة رئيس المخابرات ووزير الخارجية من إثيوبيا

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عاد إلي القاهرة مساء يوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، قد صرح فى وقت سابق، بأن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

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