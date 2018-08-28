عودة رئيس المخابرات ووزير الخارجية من إثيوبيا

28 أغسطس 2018 - 11:22 م

عاد إلي القاهرة مساء يوم الثلاثاء، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

