  • الأربعاء 29 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:36 ص
بحث متقدم
علاء مبارك ومحمد صلاح

تعليق ناري لـ"علاء مبارك" على أزمة "صلاح"

حمدين صباحي

الأيام المقبلة ستشهد أحداث درامية بحياة حمدين صباحي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال يفتح النار على اتحاد الكورة بسبب "صلاح"

صلاح

هذا ما قاله عضو اتحاد الكرة لـ"صلاح" بشأن "زوار الفجر"

العاق وليد الشريف

من «العاق» إلى «المدعو».. عبارات أشعلت سخرية مواقع التواصل

النائب سمير البطيخي

وكيل «رياضة النواب» يفتح النار على «الجبلاية»: أسئتم لمحمد صلاح

مشيخة الازهر

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

منتخب مصر

صورة.. أول دعم من لاعبي المنتخب لـ«صلاح»

الأب وأبنائه الضحايا

أدلة جديدة تكشفها النيابة في واقعة طفلي المنصورة

عبد الغني وصلاح

موقع إنجليزي يُحرج مجدي عبد الغني

في فرنسا..

إطلاق سراح سعد لمجرد بعد اتهامه بالـ"الاغتصاب"

عرب وعالم

تسليم سعد لمجرد إلى أميركا
تسليم سعد لمجرد إلى أميركا

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب

#

هند صبري تتبرأ من سعد لمجرد: مستهتر ‎

#

القبض على سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة

#

سعد لمجرد يثير الجدل مجددًا على السوشيال ميديا

وجّه القضاء الفرنسي إلى المغني المغربي سعد لمجرّد، الثلاثاء، تهمة "الاغتصاب" وأمر بإطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها ليل السبت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، كما أفادت النيابة العامة.
وكتب والد سعد لمجرد بشير عبدو على حسابه في "فيسبوك": ابني حراً والحمد لله.
وقال بيار آربايا المدعي العام بالوكالة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق) إن النجم البالغ من العمر 33 عاماً والموقوف منذ الأحد على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب" إثر شكوى تقدمت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، وُجّهت اليه تهمة "الاغتصاب" الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "العربية نت".
وأضاف إن النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطياً بانتظار محاكمته، لا سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.
وبإمكان النيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي الحريّات لإعادة النجم المغربي الى السجن.
وبموجب الرقابة القضائية التي باتت مفروضة عليه يُمنع على لمجرد أن يغادر فرنسا ويتعيّن عليه أن يسلّم جواز سفره للسلطات الفرنسية، كما أنه ممنوع من الاتصال بالمدّعية عليه أو بالشهود في هذه القضية، بحسب ما اوضحت النيابة العامة.
كذلك فإن الفنان الشاب سيدفع كفالة مالية مقابل إطلاق سراحه، لكن لم يتم الكشف عن قيمة هذه الكفالة في الحال.
ولمجرّد ملاحق أصلاً أمام القضاء الفرنسي في دعاوى اغتصابٍ أخرى.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، إن المرأة التي تقدمت بشكوى ضد الفنان المغربي، #سعد_لمجرد، تتهمه فيها باغتصابها، هي...هذه هي هوية الفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها ثقافة وفن
والنجم الشاب متّهم باغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاماً في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.
وظل لمجرّد خلف القضبان لغاية نيسان/أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطاً بوضعه سواراً الكترونياً.
وفي آذار/مارس الفائت سمح القضاء للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة "غزالي غزالي".
ولكن في 11 نيسان/أبريل وجّه القضاء الفرنسي الى لمجرّد تهمة "اغتصاب" ثانية بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.
كذلك فإن القضاء الأميركي وجّه الى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب "المعلم"، الأغنية التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 660 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكرهون محمد صلاح .. ولماذا يشوهونه ؟

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

جمل مصلحة الضرائب

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» 5 فرق عربية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
» «الجندي» يستثني هذا العضو الحساس من التبرع بعد وفاته
» موسكو تحذر واشنطن ولندن وباريس من هذا الأمر
» ترامب يتهم "جوجل" بهذا الأمر الخطير
» بالفيديو.. الأهلي يتصدر مجموعته بفوز مثير على كمبالا
» تطورات جديدة بواقعة اتهام "لمجرد" بالاغتصاب
» اتحاد الكرة السعودي يفتح النار على إدارة الأهلي
» «حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة
» «مزروعة»: النبي رأى منتحرين في الجنة
» حازم إمام: طلبات محمد صلاح «منطقية»
» لفتة طيبة من «العميد» تجاه قائد المصري

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة
مكملين والشرق