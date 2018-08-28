إطلاق سراح سعد لمجرد بعد اتهامه بالـ"الاغتصاب"

28 أغسطس 2018 - 11:28 م

وجّه القضاء الفرنسي إلى المغني المغربي سعد لمجرّد، الثلاثاء، تهمة "الاغتصاب" وأمر بإطلاق سراحه ووضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها ليل السبت في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية، كما أفادت النيابة العامة.



وكتب والد سعد لمجرد بشير عبدو على حسابه في "فيسبوك": ابني حراً والحمد لله.



وقال بيار آربايا المدعي العام بالوكالة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق) إن النجم البالغ من العمر 33 عاماً والموقوف منذ الأحد على ذمّة التحقيق بشبهة ارتكاب "أفعال ينطبق عليها توصيف الاغتصاب" إثر شكوى تقدمت بها ضدّه شابة تبلغ من العمر 29 عاماً، وُجّهت اليه تهمة "الاغتصاب" الثلاثاء، حسبما أفاد موقع "العربية نت".



وأضاف إن النيابة العامة طلبت حبس المتهم احتياطياً بانتظار محاكمته، لا سيّما وأنها ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها بالاغتصاب، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع للمتهم مساء الثلاثاء إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية.



وبإمكان النيابة العامة أن تستأنف قرار قاضي الحريّات لإعادة النجم المغربي الى السجن.



وبموجب الرقابة القضائية التي باتت مفروضة عليه يُمنع على لمجرد أن يغادر فرنسا ويتعيّن عليه أن يسلّم جواز سفره للسلطات الفرنسية، كما أنه ممنوع من الاتصال بالمدّعية عليه أو بالشهود في هذه القضية، بحسب ما اوضحت النيابة العامة.



كذلك فإن الفنان الشاب سيدفع كفالة مالية مقابل إطلاق سراحه، لكن لم يتم الكشف عن قيمة هذه الكفالة في الحال.



ولمجرّد ملاحق أصلاً أمام القضاء الفرنسي في دعاوى اغتصابٍ أخرى.



وقالت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، إن المرأة التي تقدمت بشكوى ضد الفنان المغربي، #سعد_لمجرد، تتهمه فيها باغتصابها، هي...هذه هي هوية الفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها ثقافة وفن



والنجم الشاب متّهم باغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاماً في غرفة فندقه في باريس، وقد وجّه إليه القضاء رسمياً في تشرين الأول/أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرّد خلف القضبان لغاية نيسان/أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطاً بوضعه سواراً الكترونياً.



وفي آذار/مارس الفائت سمح القضاء للمتّهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة "غزالي غزالي".



ولكن في 11 نيسان/أبريل وجّه القضاء الفرنسي الى لمجرّد تهمة "اغتصاب" ثانية بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

