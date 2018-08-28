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بالصور..

ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالغردقة

قبلي وبحري

صور المضبوطات
صور المضبوطات

حسن حمدان

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شنت مديرية الصحة بالتعاون مع مباحث التموين بالبحرالاحمر ،حملة تموينية على محلات اللحوم والتأكد من صلاحيتها واسفرت الحملة عن ضبط اكثر من 300 كيلو من اللحوم  والاطعمه المجهزة  في مكان غير مرخص بمنطقة الكوثر بالغردقة  و جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كانت الحملة تحت إشراف الدكتور نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر وبرئاسة العميد حسين عيطه ومحمد عصام من مباحث التموين 
والدكتور حاتم الدمياطى وسيد فتحى وإبراهيم عبد البديع  مفتش أغذية 
تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.






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