ضبط 300 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى بالغردقة

28 أغسطس 2018 - 11:32 م

شنت مديرية الصحة بالتعاون مع مباحث التموين بالبحرالاحمر ،حملة تموينية على محلات اللحوم والتأكد من صلاحيتها واسفرت الحملة عن ضبط اكثر من 300 كيلو من اللحوم والاطعمه المجهزة في مكان غير مرخص بمنطقة الكوثر بالغردقة و جميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كانت الحملة تحت إشراف الدكتور نجلاء شطا وكيل وزارة الصحة بالبحرالاحمر وبرئاسة العميد حسين عيطه ومحمد عصام من مباحث التموين

والدكتور حاتم الدمياطى وسيد فتحى وإبراهيم عبد البديع مفتش أغذية

تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.











