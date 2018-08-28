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مصر تشتري 350 ألف طن من القمح الروسي والأوكراني

الحياة السياسية

صوامع قمح
صوامع قمح

المصريون ووكالات

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قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر (حكومية)، الثلاثاء، إنها تعاقدت على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا.
ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت من خلال مناقصة عالمية على شراء 350 ألف طن قمح روسي وأوكراني للشحن خلال الفترة من 11 -20 أكتوبر/تشرين أول المقبل.
وقال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إنه تم شراء 290 ألف طن قمح روسي، و60 ألف طن قمح أوكراني.
وتعد هذه هي المناقصة الثانية خلال شهر حيث تعاقدت القاهرة في 14 أغسطس/آب الجاري على شراء 420 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا والتسليم خلال 21 إلى 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية. 

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