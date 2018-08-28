28 أغسطس 2018 - 11:44 م

أظهر مسح للتحديات المختلفة التي يواجهها سكان الولايات المتحدة، أن نحو 40 بالمئة من الأمريكيين يواجهون صعوبات اقتصادية في ظروفهم المعيشية الحالية.



وأضاف بيان أصدره المعهد الحضري لأبحاث السياسة الاجتماعية والاقتصادية في واشنطن (Urban Institute)، أنه أجرى مسحًا شارك فيه 7 آلاف و588 شخصًا من الفئة العمرية 18-64 شمل 97 بالمئة من المناطق الأمريكية.



وأشار المسح الذي شمل الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2017 ويناير/ كانون الثاني 2018، أن 39.4 في المئة من الذين يعيشون في الولايات المتحدة يواجهون صعوبات اقتصادية في مجال واحد على الأقل، وأن 23.7 في المئة منهم يواجهون صعوبات اقتصادية في أكثر من مجال.



ووفقًا للمسح، فإن 23.3 في المئة من الأمريكيين يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء، و18 في المئة يجدون صعوبة في دفع فواتيرهم العامة، و17.8 في المئة لا يتلقون الرعاية الصحية بسبب التكاليف الباهظة.



وأشار المسح ، أن 13 بالمئة من سكان الولايات المتحدة يتخلفون عن مواعيد سداد فواتير الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وأن 4.3 بالمئة يواجهون قطع الخدمات بسبب الديون.



ووجدت الدراسة أيضًا أن 10.2 في المئة من الأمريكيين يتخلون عن سداد تكاليف الإيجار أو الأقساط العقارية، فيما تم طرد 1.1 في المئة من منازلهم أو أجبروا على الانتقال بسبب الديون.



من جهته، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أن التعديلات التي أجراها مثل تخفيض الضرائب عادت بالفائدة على الأمريكيين.

