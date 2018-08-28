» 5 فرق عربية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

28 أغسطس 2018 - 11:53 م

حسمت خمس فرق عربية بطاقة التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات مساء الثلاثاء.



والفرق العربية الخمسة المتأهلة لربع النهائي هي الأهلي المصري والترجي الرياضي والنجم الساحلي التونسيين ووفاق سطيف الجزائري والوداد البيضاوي المغربي.



وبخلاف الفرق العربية الخمسة يتواجد في ربع النهائي مازيمبي الكونغولي وحوريا الغيني وبريميرو دي اوجوستو الأنغولي.



ففي المجموعة الأولى،

وفي المجموعة الثانية، تصدر مازيمبي الترتيب، يليه وفاق سطيف، بينما اعتلى الوداد البيضاوي ترتيب المجموعة الثالثة يليه حوريا، وجاء النجم الساحلي على قمة المجموعة الرابعة يليه بريميرو دي اوجوستو.



ووفقا للوائح الجديدة التي أقرها الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) لنظام البطولة يقام دور الثمانية للمرة الاولى بنظام القرعة بين المتأهلين من دور المجموعات ويتم سحب القرعة يوم الاثنين المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، وسيتم وقتها تحديد أطراف مواجهات الدور نصف النهائي للبطولة القارية أيضًا.

